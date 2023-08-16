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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة بعد قفزة مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي ارتفعت بسعر جرام الذهب إلى زيادة بقيمة 250 جنيها من عيار 21 ، لتعاود الهبوط مجددا مع انهيار سعر الأوقية عالميا وفقدانها 155 دولارا من أعلى سعر في مايو و2056 دولارا لتعود إلى 1901 دولار اليوم.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 

وفقد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ،  نحو 1000 جنيه دفعة واحد خلال ساعات إذ سجل اليوم 17800 جنيه، بعدما سجل 18800 جنيه قبل عدة ساعات، فيما انخفض من أعلى سعر  سجله في إبريل الماضي وهو 22400 جنيه.

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الذهب 

أسعار الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم  موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,566 جنيهًا.
 أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,924 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,497 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 17,800 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,901 دولار بعد 1,944 قبل 6 أيام و1.963 قبلو 8 أيام  و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر 

وضمن  ما يبحث عنه الكثير اليوم، سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، والذي تراجع بقيمة نحو 100 جنيه ، بعدما قفز إلى 2350 جنيها ، فيما تراجع من أعلى سعر في إبريل وهو 2850 جنيها ، بنحو 600 جنيه.

 أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

وعند شراء المشغولات والسبائك، يهتم المقبلون على الشراء من محلات الصاغة المختلفة ، بمعرفة أسعار المعدن الثمنين عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

وللراغبين في حفظ أموالهم وتجميدها في السبائك، يكون حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام

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