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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا، إذ هبط سعر الأوقية لمستويات قياسية خلال الساعات الماضية، لتفقد الأوقية نحو 130 دولارًا من أعلى سعر سجلته في مايو الماضي.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 

وفي مصر يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، والذي تراجع بقوة بقيمة تزيد على  700 جنيه كاملة ، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي.

جاء ذلك على خلفية مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب، ما أدى إلى دخول 600 كيلو ذهب على حركة الأسواق، بحسب ناجي فرج مستشار وزير التموين.

الذهب

أسعار الذهب مباشر 

ويقدّم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,469 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,851 جنيهًا.
الذهب

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 17160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الفورية، عيار 24: 1925 دولارًا بعد 1,944 أمس الأول  و1.963 قبل 4 أيام ، و2.056  كأعلى سعر في مايو.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وفي نفس الوقت أعلن البنك المركزي قبل يومين ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

ويهتم الراغبون في الشراء خاصة المشغولات ، بأسعار المعدن الأصفر عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

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