700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث يبحث الآلاف بشكل يومي عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ويعتبر سعر الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية، والمحببين لدى شريحة كبيرة من المشترين.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، ليسجل هبوطا بمقدار 700 جنيه كاملة ، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي، فيما سعر سعر جرام الأصفر عيار 12 نحو 1,229 جنيها فقط، بعد مبادرة الغاء الجمارك على الذهب، ما أدى إلى دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق، بحسب ناجي فرج مستشار وزير التموين.

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي في اجتماعها رفع سعر الفائدة 1 %.

وتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو