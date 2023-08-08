500 جنيه|تراجع غير مسبوق لأسعار الذهب بعد اقتراب الاحتياطي من 35 مليارًا

شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، استمرارا لموجة الهبوط التي شهدها المعدن الأصفر في مصر، إذ يعتبر سعر الجرام من عيار 21 الأكثر بحثا في مصر.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي أمس الأول ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو 2023، مقابل 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع قدره 72 مليون دولار خلال شهر.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر ، ليسجل هبوطا بمقدار نحو 700 جنيه كاملة ، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي.

جاء ذلك على خلفية مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب، ما أدى إلى دخول 600 كيلو ذهب على حركة الأسواق، بحسب ناجي فرج مستشار وزير التموين.

500 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب من عيار 24- والذي يزن 8 جرامات- إلى نحو 17.160 جنيها بعد 17.680 جنيها قبل عدة أيام ، بقيمة نحو 500 جنيه ويزيد.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,155 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء ، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 17160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الفورية، عيار 24: 1933 دولارًا بعد 1,944 أمس و1.963 قبل 4 أيام ، و2.056 كأعلى سعر في مايو.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويعتبر أبرز ما يبحث عنه المقبلون على شراء المشغولات خاصة، هو أسعار المعدن الأصفر عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6-10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.