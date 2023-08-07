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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف بشكل يومي عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر سعر الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية، والمحببين لدى شريحة كبيرة من المشترين.

الذهب 

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سعر الذهب الآن في مصر 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، ليسجل هبوطا بمقدار نحو 700 جنيه كاملة ، من أعلى سعر سجله في أبريل الماضي، فيما سعر سعر جرام الأصفر عيار 12 نحو 1,229 جنيها فقط، بعد مبادرة الغاء الجمارك على الذهب، ما أدى إلى دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق، بحسب ناجي فرج مستشار وزير التموين.

قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي في اجتماعها رفع سعر الفائدة 1 %.

وتم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,464 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين ، من عيار 18: 1,848 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الفورية، عيار 24: 1,944 دولارًا بعد 1963 قبل 3 أيام ، و2056  كأعلى سعر في مايو.
الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

ويعتبر أبرز ما يبحث عنه المقبلون على شراء المشغولات خاصة، هو أسعار الأصفر عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب  سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام، وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

وتكون المصنعية لها حساب آخر حال شراء السبائك من عيار 24 ، والتي تسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل من 100 جرام أو التي تصل لهذا الوزن، تعامل معاملة المصوغات بقرار جديد من وزير التموين بدأ في 01-07-2023.

 

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