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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التموين:ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار وأصبح 125 طنا..وإنخفاض مرتقب قريبا في الاسعار

صدى البلد

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة الغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.

التموين: ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار وأصبح 125 طنا
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن مدي تأثير مبادرة زيرو جمارك لإعفاء الذهب القادم من الخارج.


وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:"ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو، وأصبح 125 طنًا بعد أن  كان 75 طنًا.

وأشار إلي  أن الناتج من الذهب سيدخل إلى البنك المركزي لأنه سيكون له تأثير كبير، مؤكدا أن قرار إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريين والأجانب ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب.

التموين تزف بشرى عاجلة بشأن أسعار الذهب.. انخفاض مرتقب
كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة الغاء الجمارك علي الذهب.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سوق الذهب انتعش بدخول 600 كيلو دهب خلال الفترة الأخيرة بسبب المبادرة الرائعة، والكميات التي دخلت من دول مختلفة من مصريين وجنسيات أخري.


وأضاف،:" نتمني الوصول لـ طن ذهب ومن المتوقع انخفاض أسعار الذهب بسبب زيادة الدخول، متابعا:" سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها.

انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في هذا التوقيت
كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة إلغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.


وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  ارتفاع أسعار الذهب عالميا وارد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت تتجه نحو ضرب ناقلات البترول مؤكدا أن الذهب مرتبط بالطاقة.


وأشار إلى أن مبادرة زيرو جمارك علي أسعار الذهب قضت على وجود قفزات في الأسعار مؤخرا، ونتوقع زيادة دخول الذهب خلال الفترة المقبلة.

 

“صدى البلد” أحمد موسى احتياطي الذهب البنك المركزي الذهب عيار 21 الحرب الروسية المصريين والأجانب

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