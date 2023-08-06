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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تزف بشرى عاجلة بشأن أسعار الذهب.. انخفاض مرتقب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة الغاء الجمارك علي الذهب.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سوق الذهب انتعش بدخول 600 كيلو دهب خلال الفترة الأخيرة بسبب المبادرة الرائعة، والكميات التي دخلت من دول مختلفة من مصريين وجنسيات أخري.

وأضاف،:" نتمني الوصول لـ طن ذهب ومن المتوقع انخفاض أسعار الذهب بسبب زيادة الدخول، متابعا:" سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها.

 

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