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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 كيلو دخلوا مصر.. مطالب باستمرار مبادرة زيرو جمارك على الذهب

الذهب
الذهب

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريين والأجانب، ودخل بموجبها إلى البلاد 600 كيلو من الذهب.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها.

وأشار إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

واختتم حديثه، قائلا: لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليا، مؤكدا أن عدم الاستقرار العالمي يؤدي إلى اتجاه الدول لاكتناز الذهب لكونه ملاذ آمن لحفظ القيمة وبالتالي يرتفع سعره في مصر.

أسعار الذهب 600 كيلو الإعلامية عزة مصطفى الحرب الروسية الذهب عيار 21 السوق المصري

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