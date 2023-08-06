البنك المركزي: حجم احتياطي مصر من الذهب يقترب من 8 مليارات دولار

أعلن البنك المركزي عن زيادة حجم احتياطي مصر من الذهب بنهاية أول شهر من العام المالي الجاري "يوليو 2023" بمقدار 236 مليون دولار على أساس شهري مسجلة ما يقارب 8 مليارات دولار .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول احتياطي الذهب بنهاية العام المالي الماضي إلى 7.74 مليار دولار .

بلغت أرصدة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ضمن الاحتياطي النقدي.26.53 مليار دولار في يوليو الماضي بعد أن كانت 27.04 مليار في الشهر السابق له .

كان البنك المركزي المصري أعلن قبل قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 77 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي لتسجل 34.88 مليار دولار .