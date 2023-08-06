عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: حجم احتياطي مصر من الذهب يقترب من 8 مليارات دولار

احتياطي الذهب
احتياطي الذهب

أعلن البنك المركزي عن زيادة حجم احتياطي مصر من الذهب بنهاية أول شهر من العام المالي الجاري "يوليو 2023" بمقدار 236 مليون دولار على أساس شهري مسجلة ما يقارب 8 مليارات دولار .

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول احتياطي الذهب بنهاية العام المالي الماضي إلى 7.74 مليار دولار .

txt

مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

txt

البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار بنهاية يوليو

بلغت أرصدة العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ضمن الاحتياطي النقدي.26.53 مليار دولار في يوليو الماضي بعد أن كانت 27.04 مليار في الشهر السابق له .

كان البنك المركزي المصري أعلن قبل قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز حاجز الـ 77 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي لتسجل 34.88 مليار دولار .

البنك المركزي يوليو 2023 مصر الذهب احتياطي الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ