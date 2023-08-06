مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

يفضل البعض دائما الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم الجميع ، ويتجه الأغلب للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ بها .

أشهر العملات

يعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويُصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أنواع وأوزان الجنيه الذهب

يعرف أنَّ هناك نوعين من الجنيه الذهب بالسوق المحلي:

- الجنيه المغلف: والذي يتم صكه في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.

- الجنيه غير المغلف: غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولاً من البائع والشراء من شركات أو محلات صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الجنيهات الذهب الأفضل للاستثمارات والمدخرات الصغيرة

وحسب خبراء أسواق المال، فإنه في حالة توفر مبالغ أكبر للاستثمار فشراء سبائك الذهب كبيرة الحجم أفضل في هذه الحالة، وتساعد أصحاب المدخرات على تحقيق عائد أكبر من خلال «الكاش باك».

سعر الجنيه الذهب اليوم:

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5-8-2023 لم يسجل أي تطورات، بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة المصرية، ليسجل سعر 17280 جنيهًا.