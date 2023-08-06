إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6 أغسطس، استقرارًا ملحوظًا، بعدما شهد ارتفاعاً كبيرَا على مدار الأشهر الماضية.

وتشهد الأسواق المحلية استقراً عيار 21 بين 2150 و 2165 جنيهاً، وذلك جاء نتيجة لقرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، حيث ساهم ذلك فى تراجع أسعار الذهب بشكل كبير وأصبح سعر الذهب فى الأسواق المحلية يقارب السعر العالمى.

انفراجة كبيرة بسوق الذهب

600 كليو ذهب

ومن جانبه، قال ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب فى الأسواق المصرية أصبحت تقترب من السعر العالمي والوقت الحالى أصبح فرصة لشراء المعدن الثمين من يرغب فى استثمار أمواله فى الذهب، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية ساهمت فى دخول ما يقرب من 600 كليو ذهب مما زاد حجم المعروض فى الأسواق وبالتالي تراجعت الأسعار غير المبررة وأصبح السعر المحلى يقترب من العالمى.

وتسبب قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة فى تراجع أسعار المعدن فى الأسواق بشكل كبير نتيجة زيادة المعروض من الذهب بالتوازى مع تراجع معدلات الشراء من جانب المواطنين، مما أدى إلى حدوث استقرار فى الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وبدأ تطبيق قرار إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى منذ منتصف شهر مايو الماضي، ويستمر تطبيق القرار لمدة 6 أشهر، لكن يستمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتكون الضريبة على المصنعية وليست قيمة الذهب ذاته.

ووفقا لما أوضحه خطاب من مصلحة الضرائب المصرية إلى مصلحة الجمارك تحتسب الضريبة على قيمة المصنعية، فإذا كانت السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، وقد تحدد لها قيمة مصنعية (80 جنيه) للجرام، فإنه يتم إحتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي بواقع (80 جنيه * 200 جرام) أي 16000 جنيه لإجمالي الكمية، وتحتسب منها قيمة الضريبة بواقع 14% منها، أي ما يعادي 2240 جنيه.

ونص قرار مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية خطابا موجها لمصلحة الجمارك لتحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة المقرر تحصيلها على واردات الذهب الواردة بصحبة الوافدين سواء من المصريين أو غيرهم من الجنسيات الزائرة لجمهورية مصر العربية والصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 بإعفاءها من الرسوم الجمركية وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عيلها فقط دون غيرها من الرسوم.

انفراجة كبيرة بسوق الذهب

انفراجة كبيرة بسوق الذهب

وحدد خطاب مصلحة الضرائب المصرية قيمة المصنعية فقط كوعاء الضريبة المستحق على تلك الواردات وحدد قيمة الرسوم المستحقة على الوارد من الذهب بناءا على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتكون قيمة الضريبة المقررة على تلك الواردات 14% من قيمة المصنعية والمحددة بناءا على البوتوكول المحاسبي.

وأوضح الخطاب كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج المشغولات والسبائك الذهبية، حيث نص الخطاب على أن تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية)، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.

ومن ثم فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء (1801) لسنة 2023، ويكون وعاء ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة بعد استبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المقر عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم (٥٧) لسنة 2022، أيهما أعلى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس بعد الاستقرار الذي شهدته كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 في محال الصاغة منتصف اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نحو 2469 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 في محال الصاغة منتصف اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نحو 2160 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة منتصف اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نحو 1851.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 في محال الصاغة منتصف اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نحو: 1444 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر في محال الصاغة منتصف اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نحو 17280 جنيها بدون احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

وفي هذا الصدد، قال وليد فاروق، خبير المشغولات الذهبية، إن سعر الذهب المحلي يشهد الآن حالة من الاستقرار داخل السوق نتيجة لتوافر المعدن الأصفر بكميات وفيرة، ناصحاً المواطنين والمستثمرين بالشراء خلال الفترة الحالية لأنه من المتوقع حدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بنهاية الشهر الجاري ليكسر حاجز 2800 جنيه.

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت، حيث وصلت عند قمة ارتفاعها 1961 للأونصة في العقود الفورية، لافتاً إلى أن هناك حالة من التراجع النسبي على الذهب العالمي.