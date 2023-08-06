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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع بداية  تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-8-2023،بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة في محلات الصاغة.

عيار 21
 

وسجل سعر عيار 21 الأشهر تداولا نحو 2150 جنيه للبيع و 2158 جنيه للشراء.

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أغسطس 2023

عيار 24


بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2457 جنيه للبيع و 2466 جنيه للشراء 

عيار 18


ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء.

عيار 14


وبلغ سعر عيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1439 جنيه للشراء.

أوقية الذهب


سجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

.ارتفاع متوقع


أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الربع الثاني من العام الحالي، كان هناك ارتفاع في أسعار الذهب مبالغ فيه.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الذهب، في تصريحات له أن الارتفاع كان بسبب الإقبال على الشراء، ولكن بعد السماح بدخول المصريين من الخارج بالذهب، دون الحصول على جمارك تسبب في خفض الأسعار.
ولفت إلي أن مجلس الذهب العالمي، أكد أن المصريين اشتروا 17.3 طنًا، من الذهب في أول شهرين من الربع الثاني من العام الحالي " شهر 4 و5".
وأوضح أن شراء الذهب جاء في الفترة التي تم فيها فك الشهادات البنكية، التى كانت قد طرحتها البنوك، وأن تلك الشهادات كانت بـ 740 مليار جنيه.
وكشف أن المواطنين بعد فك الشهادات، قاموا بالاستثمار، ومنهم من قام بشراء الذهب.

 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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