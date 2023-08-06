انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في هذا التوقيت

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة إلغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ارتفاع أسعار الذهب عالميا وارد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت تتجه نحو ضرب ناقلات البترول مؤكدا أن الذهب مرتبط بالطاقة.

وأشار إلى أن مبادرة زيرو جمارك علي أسعار الذهب قضت على وجود قفزات في الأسعار مؤخرا، ونتوقع زيادة دخول الذهب خلال الفترة المقبلة.

وعن موعد انتهاء المبادرة، أكد ناجي فرج أن موعد انتهاء المبادرة سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل.