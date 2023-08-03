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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع تاريخي بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف يوميا من المصريين عن أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الأيام الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 قبل شراء الشبكة للزواج، خاصة مع هبوط قوى ضرب سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات متدنية.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 

ويعتبر سعر الذهب اليوم في مصر ، أبرز ما يبحث عنه المشترين والبائعين يوميا لمعرفة متوسط السعر في سوق الصاغة، إذ هبط سعر الجرام من أقل عيار في مصر وهو عيار 14 إلى نحو 1,430 جنيها فقط.

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اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة في البنوك، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي قبل أيام في اجتماعه الأخير عن رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

سعر الجنيه الذهب 

وهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة تتخطى 5 آلاف جنيه من أعلى سعر سجله منذ 4 أشهر وهو 22400 جنيه ، لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24، حيث سجل اليوم بحد أدنى لدى محلات الصاغة والتجار نحو 7160 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العقود الفورية، عيار 24: 1,935 دولارًا بعد 1963 أول أمس، و2056 كأعلى سعر في مايو.
الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

عيار 21 يهتم به الكثير ، إذ يعتبر عيار 21 الآن بالمصنعية  والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف الأمر عند حساب مصنعية السبائك، والتي تسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ شهر يوليو الماضي.

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