أسعار الذهب اليوم السبت 5-8-2023.. فيديو

قدم برنامج “صباح البلد” تقريرا عن أسعار الذهب المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم السبت 5-8-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل للجرام

2469 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2160 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17280 جنيها.