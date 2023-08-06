شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر تشهد استقراراً داخل السوق المصري .. فيديو

كشف عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن المعدن الأصفر يشهد استقراراً في الأسعار داخل السوق المصري وهذا بسبب أن هناك توازن في حالة العرض والطلب.

وأضاف "المغربي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن سعر جرام الذهب المحلي مقترب بشكل كبير من السعر العالمي، مشيراً إلى أن هناك صعوبة في وضع توقعات لأسعار الذهب في الفترة المقبلة سواء بالارتفاع أو الإنخفاض لعدة أسباب.

وتابع عمرو المغربي، أن سوق الذهب المصري يتحكم به ثلاث عوامل وهم سعر الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار والعرض والطلب.