التموين: 600 كيلو ذهب دخلت مصر .. وانخفاض مرتقب في أسعار المعدن الأصفر

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة الغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.



ونرصد لكم أبرز التصريحات:

600 كيلو دخلوا مصر.. مطالب باستمرار مبادرة زيرو جمارك على الذهب

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريون والأجانب، ودخل بموجبها إلى البلاد 600 كيلو من الذهب.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها.

وأشار إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

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وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" سوق الذهب انتعش بدخول 600 كيلو دهب خلال الفترة الأخيرة بسبب المبادرة الرائعة، والكميات التي دخلت من دول مختلفة من مصريين وجنسيات أخري.

وأضاف،:" نتمني الوصول لـ طن ذهب ومن المتوقع انخفاض أسعار الذهب بسبب زيادة الدخول، متابعا:" سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها.

انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في هذا التوقيت

وأشار إلى أن مبادرة زيرو جمارك علي أسعار الذهب قضت على وجود قفزات في الأسعار مؤخرا، ونتوقع زيادة دخول الذهب خلال الفترة المقبلة.



وعن موعد انتهاء المبادرة، أكد ناجي فرج أن موعد انتهاء المبادرة سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل.