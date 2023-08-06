التموين: عدم الاستقرار العالمي يؤدي لاكتناز الذهب كونه الملاذ الآمن..فيديو

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «فرج» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسعار الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر، ونتمنى في استمرارها.

وأشار مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

وأردف : «لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليا»، مضيفا أن وبالتالي يرتفع سعره في مصر.

مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب

وشدد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريين والأجانب، ودخل بموجبها إلى البلاد 600 كيلو من الذهب، مؤكدا أن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.