500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة مفاجأة وصلت بسعر عيار 21 إلى نحو يقترب من 2400 جنيه بعدما كانت قبل أيام 2150 جنيها كحد أدنى للمعدن من العيار الشهير، لتعود الأسعار مجددا بنحو 100 جنيه، وبفارق نحو 500 جنيه أو يزيد من أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب الآن عيار 18 في مصر ، فيبحث عنه الكثير من الراغبين في الشراء عند الخطوبة ، إذ تراجع إلى نحو 1,950 جنيهًا بعد 2040 أمس ، فيما سجل سعر الجرام عيار 12 نحو 1,300 جنيه.

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أسعار الذهب مباشر

ويقدّم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,657 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

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سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,993 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,550 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 18,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العقود الفورية، عيار 24: 1,911 دولارًا بعد 1,944 قبل 5 أيام و1.963 قبل7 أيام ، و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

500 جنيه في يوم وليلة

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 بنحو 500 جنيه في ساعات قليلة بين اليوم والامس، إذ سجل اليوم نحو 18,200 جنيه بعد 18720 أمس.

سعر الذهب الآن في مصر

ولعل أهم ما يبحث عنه الكثير اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر ، والذي قفزة بقيمة نحو 200 جنيه خلال يومين ليتراجع اليوم مجددا.

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أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويرغب المقبلون على شراء المشغولات والسبائك، في معرفة أسعار المعدن الأصفر عيار 21 الآن بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، حيث يتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.