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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. ونصائح مهمة عند الشراء

صدى البلد

أرجع الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار تعاملات يومي الخميس والجمعة، إلى الإقبال المتزايد على شراء السبائك والجنيهات، لذلك قفز عيار 21 إلى نحو 2350 جنيها، لافتا إلى أنه عند زيادة الطلب على شراء الذهب ترتفع أسعاره.

وأوضح فرج، في تصريحات اليوم، الأحد، أن المعدن الثمين يعد ملاذا آمنا لكثير من المصريين، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء السبائك وجنيهات الذهب بشكل كبير، ما ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الذهب.

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ونصح مستشار وزير التموين، عند شراء الذهب بعدم الشراء من المحلات غير المعروفة، وبالشراء من المحلات المرخصة، وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين.

كما شدد فرج ضرورة الحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن "فص أو حجر" ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون الذهب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة.


 

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