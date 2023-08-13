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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا قويا على مدار اليومين الماضيين على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من استقرار سعر الذهب عالميا.

سجلت أسعار الذهب أول أمس ارتفاعا بنحو 280 جنيها للجرام، ثم تراجعت 100 جنيه أمس للجرام، ثم عاودت الارتفاع اليوم بنحو 20 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2380 جنيها للشراء و2340 جنيها للبيع.

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وشهد السوق تغيرا في عوامل تسعير الذهب المحلي المتمثلة في الطلب والسيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، وسعر الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع الطلب بصورة ملحوظة وتسجيل سيولة مالية في السوق لشراء الذهب وهو ما تسبب في تحرك الأسعار.

كما أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية منذ بداية تنفيذها سمحت بدخول 600 كيلو جرام من الذهب وعمل هذا على زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وبالتالي عمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لكن حدث بعض التدخل من كبار التجار لدفع الأسعار نحو الصعود لتحريك السوق وزيادة المبيعات.

تحرك سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بعد ثبات لفترة، ليشهد تحركات في ظل عودة الطلب على الدولار في الأسواق غير الرسمية ، كما أن السوق شهد ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق ناتجة عن اتجاه البعض لكسر الشهادات وإعادة التسييل في سوق الذهب.

أصبح السوق الآن رهنا لاتجاه المستهلكين ، ففي حالة حدوث إقبال كبير كما حدث في أبريل الماضي، فقد نشهد مستويات سعرية تتجاوز 2500 جنيه، وفي حالة تدارك المستهلكين وفهم طبيعة تحركات الذهب والانتظار لحين استقرار الأسعار مرة أخرى فستعود الأسعار للانخفاض مرة أخرى خاصة مع استمرار مبادرة السماح باستيراد الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد 13-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,686 شراء 2,720.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,350 شراء 2,380.

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,686 شراء 2,720
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,462 شراء 2,493
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,350 شراء 2,380
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,686 شراء 2,720
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,567 شراء 1,587
عيار 12بيع 1,343 شراء 1,360
الاونصةبيع 83,526 شراء 84,592
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,800 شراء 19,040
الكيلوبيع 2,685,714 شراء 2,720,000

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,846 شراء 1,851.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,800 شراء 19,040.

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