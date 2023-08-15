الذهب ينخفض والدولار مستقر.. تعرف على أسعار اليوم

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء 15- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار.

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية ، و آخر تحركات الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.84 جنيه للبيع، و 33.72 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

39.28 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

وشهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، انخفاضات كبيرة عن أمس، الاثنين، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1970 جنيها للجرام، اليوم، في حين سجل أمس 2040 جنيها للجرام.



وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2629 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2300 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1970 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.



كما أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.



وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد في المساء تشهد هواء ونسمات مميزة.

ولفتت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة، لن يكون هناك موجة حارة، ولكن الموجة الحارة ستكون يوم أو يومين فقط، وأن الموجة التي تستمر لمدة أسبوع لن تتكرر.