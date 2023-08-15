الدولار يسجل 30.84 جنيه| تعرف على أسعار باقي العملات

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية ، و آخر تحركات الدولار اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.84 جنيه للبيع، و 33.72 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

39.28 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.