تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 14_8_2023|فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الدولار و العملات العربية و الأجنبية ، و آخر تحركات الدولار اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي..

أسعارالدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:

سعر الدولار اليوم



سعر الدولار الأمريكي30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

33.89 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء





سعر الجنيه الإسترليني

39.31 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.66 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.