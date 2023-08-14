تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 14_8_2023|فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الدولار و العملات العربية و الأجنبية ، و آخر تحركات الدولار اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي..
أسعارالدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين:
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار الأمريكي30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.
سعر اليورو
33.89 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء
سعر الجنيه الإسترليني
39.31 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي
8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي
100.66 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.