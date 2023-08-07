مفاجأة في سعر الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم .. أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الاثنين 7- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار.

عرضت الإعلامية رشا مجدي ، مقدمة برنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، فيديو عن أسعار الدولار و العملات العالمية اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023.

ونقدم إليكم أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم:

أسعار العملات



شراء بيع

الدولار الأمريكي 30.84 95. 30

اليورو 33.94 33.09

الجنيه الإسترليني 39.30 39.47

ريال سعودي 8.21 8.25

دينار كويتي 100.29 100.74

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 2463 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17200 جنيه.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن مناطق أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد، أبو سمبل: تتعرض لـ نشاط رياح، وعواصف رملية وترابية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن: هناك انخفاض لـ الرؤية، ولكن الأمطار تقلل من نسبة العواصف الرملية والتربية.



وأشارت إلي أنه من الغد سيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وأن الجميع خلال الأيام المقبل، سيشاهد الفارق الكبير في درجات الحرارة.

البلاد ستتعرض لـ منخفض جوي

ولفتت إلي أن القاهرة ستسجل 33 درجة، وأن البلاد ستتعرض لـ منخفض جوي، وسيكون هناك نسمة هواء مميزة.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 37 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 36 27

وادى النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 27

طنطا 35 27

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 32 25

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 32 24

السلوم 33 25

سيوة 40 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 27

أسيوط 42 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 29