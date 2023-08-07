أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقريراً عن أسعار الذهب في برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، اليوم الأثنين 7 -8-2023 .



ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 2463 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2150 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17200 جنيها.