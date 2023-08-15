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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاضات جديدة في أسعار الذهب.. مفاجأة بشأن عيار 18 اليوم

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، انخفاضات كبيرة عن أمس، الاثنين، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1970 جنيها للجرام، اليوم، في حين سجل أمس 2040 جنيها للجرام.

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مستشار التموين يوجه نصائح مهمة عند شراء الذهب.. تعرف عليها

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سعر الذهب في مصر اليوم

وقدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 15 أغسطس 2023، وذلك خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2629 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2300 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  1970 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.

 

 

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