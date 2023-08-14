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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار التموين يوجه نصائح مهمة عند شراء الذهب.. تعرف عليها

صدى البلد

قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار تعاملات يومي الخميس والجمعة، يرجع إلى الإقبال المتزايد على شراء السبائك والجنيهات، لذلك قفز عيار 21 إلى نحو 2265 جنيها، لافتا إلى أنه عند زيادة الطلب على شراء الذهب ترتفع أسعاره.

وأوضح “فرج”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المعدن الثمين يعد ملاذا آمنا لكثير من المصريين، ولذلك يلجأ البعض لشراء السبائك وجنيهات الذهب بشكل كبير، ما ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الذهب.

ونصح مستشار وزير التموين، عند شراء الذهب بعدم الشراء من المحلات غير المعروفة، وبالشراء من المحلات المرخصة، وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين.

وشدد “فرج”، على ضرورة الحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن "فص أو حجر" ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة.

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