بعد قفزات متتالية..آخر تحركات الذهب اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023|فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 14 أغسطس 2023، و ذلك خلال برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب مؤخرا.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2720 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2380 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2040 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19040 جنيه.