تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة يشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه، حيث سجل اليوم 1941 جنيها، وعيار 21 سجل 2265 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه.

أسعار الذهب

فيما قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، والتي سجلت انخفاضًا طفيفًا بمقارنتها بأسعار أمس، السبت.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18120 جنيها.

فيما قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا، إذ إن بعض القنوات وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل قوي ضد الدولة، وهذه الصفحات والقنوات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأن الجنيه المصري سعره سينخفض وأشياء من هذا القبيل.

شعبة الذهب تكشف عن أرقام مهمة بشأن مشتريات المصريين

وأضاف "واصف"، في تصريحات تلفزيونية، أن مثل هذه الشائعات أدت إلى زيادة في عمليات الشراء للذهب في الفترة الأخيرة، مع ثبات المعروض، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث ارتفاعات في الأسعار، ولم تصل لذروتها مثلما وصلت لها في الربع الأول من هذا العام، موضحا أن المصريين هذا العام اشتروا 33.5 طن من الذهب في النصف الأول من العام، وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق.

أسعار أعيرة الذهب

وذكر أنه لا أحد قادر على توقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أن هناك احتماليات عديدة في الفترة المقبلة، ومتغيرات عديدة هي التي قد تؤدي لأمور عديدة.

وتابع أن العرض والطلب في سوق الذهب هو العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن شعبة الذهب قامت بعمل اجتماع موسع يوم الأحد الماضي مع البنك المركزي، ومع ممثلي البنوك الوطنية، وطالب خلال هذا الاجتماع بالوصول لرقم تصديري يساهم بنسبة من 4 لـ 5% من الـ 100 مليار دولار التي يطمح الرئيس السيسي للوصول إليها من خلال التصدير.



أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وقبل شراء المشغولات الذهبية، يبحث المقبلون على الشراء عن أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، وهي محل اهتمام الراغبين في الشراء وليس البيع.

حساب سعر المصنعية يكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، بينما تكون مصنعية الذهب المستعمل نحو بين 20-25 جنيها حسب كل تاجر ذهب.



الذهب اليوم

مصنعية السبائك تكون مختلفة، إذ يتم احتساب المصنعية بشكل مختلف ، فيبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.