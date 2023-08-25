أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023.. فيديو

الذهب…قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2617 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2290 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18320 جنيه.