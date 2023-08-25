مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 25- 8- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2617 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2290 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18320 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.58 جنيه للبيع، و 33.46 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.26 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.39 جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل تأثر البلاد بعواصف ترابية ورملية، وقالت إن المناطق الجنوبية هي التي تتأثر بالعواصف، وأن هذه العواصف ستتسبب في حجب الرؤية، وطالبت المواطنين بارتداء الكمامة، بسبب العواصف التي تؤثر على المناطق الجنوبية، محذرة مرضى الحساسية بالخروج دون كمامة، في المناطق التي بها عواصف ترابية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الجو وبخاصة في فترات الليل والصباح الباكر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وبخاصة في فترات الظهيرة».



وتابعت: «نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية».



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

دمياط 32 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 22

العريش 32 23

رفح 30 23

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 32 22

السلوم 32 22

سيوة 36 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 27

أبوسمبل 44 30