10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب.. تعرف على السبب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات أمريكية، من شأنها أن تعزز من توجهات الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة.

قال فادي كامل، المدير التنفيذي لتجارة السبائك والجنيهات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2290 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1922 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1916 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2606 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1954 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1520 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18240 جنيهًا.

أشار كامل، إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات سعرية بالبورصة العالمية، حيث اتخذت اتجاهًا مغايرًا، بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى لها في أسبوعين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية تراجع طلبات البطالة، وزيادة طلبات السلع المعمرة الأمريكية.

وسجلت طلبات إعانات البطالة نحو 230 ألف طلب، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 240 ألف طلب، فيما سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية شهريا في يوليو زيادة بنسبة 0.5%، فيما كانت تشير التوقعات إلى تسجيل 0.2%، بينما سجلت القراءة السابقة 0.2%.

وجاءت هذه التقارير قبل خطاب رئيس جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، المقرر خلال قمة البنوك المركزية السنوية في جاكسون هول، غدًا الجمعة، والتي من شأنها أن يقدم المزيد من المؤشرات حول توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.

