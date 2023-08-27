تذبذب في أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

حاول الذهب في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي اختراق مستوى 2300 جنيه للجرام، ولكن في النهاية افتقر الذهب للحافز الكافي لاختراق هذا المستوى.

وشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية مؤخراً بعض التغيير خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.



وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات محدودة ما بين 2250 و2300 جنيها للجرام عيار 21.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد 27-8-2023 عيار 21 الآن 2265 جنيها مقارنة بـ 2285 جنيها للجرام الاحد الماضي.

سعر الذهب عالميا

استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع المنتهي على ارتفاع ليعود الارتفاع الأسبوعي الأول بعد 4 أسابيع من الخسائر، ولكن يبقى الغموض هو المسيطر على مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، وذلك بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس والذي لم يقدم جديد للأسواق لبناء نظرة مستقبلية لتحركات المعدن الأصفر.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لجولد بيليون.

الارتفاع الأخير في مستويات الذهب قلص من الخسائر التي سجلها خلال شهر أغسطس، فمنذ بداية الشهر وحتى الآن تراجع الذهب بنسبة 2.6%، ولكن استطاع الذهب أن يستقر حالياً فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 20-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2250 جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,566 شراء 2,589

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,245 شراء 2,265

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,960 شراء 18,120 الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,924 شراء 1,941

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,960 شراء 18,120