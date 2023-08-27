عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب في أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

حاول  الذهب في أكثر من مناسبة خلال الأسبوع الماضي اختراق مستوى 2300 جنيه للجرام، ولكن في النهاية افتقر الذهب للحافز الكافي لاختراق هذا المستوى.

وشهد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية مؤخراً بعض التغيير خاصة منذ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأخير بتوقعها بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستوياته الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.
 

وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات محدودة ما بين 2250 و2300 جنيها للجرام  عيار 21.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد 27-8-2023 عيار 21 الآن 2265 جنيها مقارنة بـ 2285 جنيها للجرام الاحد الماضي.

txt

تحرك جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. وهذا سعر البانيه الآن

txt

بعائد خيالي.. كل ما تريد معرفته عن شهادة نماء الجديدة

txt

بعائد شهري وسنوى.. أعلى 5 شهادات في البنوك المصرية

txt

بعائد 40% يدفع مقدما.. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية

سعر الذهب عالميا

استطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع المنتهي على ارتفاع ليعود الارتفاع الأسبوعي الأول بعد 4 أسابيع من الخسائر، ولكن يبقى الغموض هو المسيطر على مستقبل أسعار الذهب على المدى القصير، وذلك بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي أمس والذي لم يقدم جديد للأسواق لبناء نظرة مستقبلية لتحركات المعدن الأصفر.

ارتفعت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% بعد 4 أسابيع متتالية من الهبوط، وخلال هذا الأسبوع سجل الذهب أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة، كما سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1923 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1914 دولار للأونصة، وبحسب تقرير لجولد بيليون.

الارتفاع الأخير في مستويات الذهب قلص من الخسائر التي سجلها خلال شهر أغسطس، فمنذ بداية الشهر وحتى الآن تراجع الذهب بنسبة 2.6%، ولكن استطاع الذهب أن يستقر حالياً فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 20-8-2023 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الان 2250  جنيها ، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,566 شراء 2,589

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,245 شراء 2,265

 

أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,566 شراء 2,589
أسعار الذهب  عيار 22بيع 2,352 شراء 2,373
أسعار الذهب  عيار 21بيع 2,245 شراء 2,265
أسعار الذهب  عيار 18بيع 1,924 شراء 1,941
أسعار الذهب  عيار 14بيع 1,497 شراء 1,510
أسعار الذهب  عيار 12بيع 1,283 شراء 1,294
الاونصةبيع 79,794 شراء 80,505
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,960 شراء 18,120
الكيلوبيع 2,565,714 شراء 2,588,571

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,924 شراء 1,941

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,960 شراء 18,120

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الذهب مصر سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

موضوعات متعلقة

تحرك جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. وهذا سعر البانيه الآن

المعهد القومى للحوكمة يعقد لقاء للأطفال الأفارقة من الصومال المقيمين بمصر

جائزة مصر للتميز الحكومي ومصلحة الشهر العقاري يتابعان تحكيم الجوائز الداخلية

التخطيط تعقد ورشة عمل لمناقشة خطوات تنفيذ مبادرة "القرية الخضراء".. تفاصيل

وفد ياباني رفيع المستوى يزور مصر لمناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة

17% زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية للقطاع الحكومي

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يستعرض آليات المشاركة بفئة المرأة

الإحصاء: 2,9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية عام 2021

ترشيحاتنا

الأهلي في ورطة.. السولية تحت الفحص وشركة تسويق لعبدالحفيظ وصدام مع الكابيتانو

أزمة تهدد نصف سكان العالم.. أكبر مصدر للأرز يفرض مزيدا من القيود

الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى| فيديو

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

هيفاء أبوغزالة: اللجنة الاجتماعية تناقش موضوعات تمثل أولوية بالعمل التنموي العربي المشترك

أغرب من الخيال.. رضيع الشرقية يسقط من الطابق السادس دون أن يموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ