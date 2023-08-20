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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعائد شهري وسنوى.. على 5 شهادات في البنوك المصرية

صدى البلد

قدمت عدد من البنوك مؤخرا العديد من شهادات الادخار بعائد مختلف وفترت زمينة مختلفة.

ومن بين هذه الشهادت على رأسها شهادات البنك الاهلي المصري وشهادات بنك مصر بالاضافة إلى شهادة إنماء المقدمة من بنك فيصل الاسلامي، وشهادة البنك العربي الافريقي وبنك التنمية الصناعية 

 

طرح شهادات إدخار

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي  39%.

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، موضحا أن مدة الشهادة تبلغ ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.

وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الادني لشراء الشهاده بـ  50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.

 

 

ويمكن للعميل استرداد الشهاده بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7‎%‎ خلال العام الأول و 6‎%‎ خلال العام الثاني و5‎%‎؜ اذا تم الكسر خلال العام الثالث.

ويمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهاده يصل إلى 50‎%‎؜ من قيمه الشهادة.

ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.

شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع

طرح بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار سباعية بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ %، وبعائد مجمع  يصل إلى 134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.

- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .

- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.

شهادات البنك العربي الأفريقي الدولي

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد، بعائد 40% يصرف مقدما.

ووفقا لما أعلنه البنك تبلغ مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

 كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

 

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

 

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

 

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

 

 

 

 

 

 

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