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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. وهذا سعر البانيه الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن تذبذبا طفيفا في المزارع والأسواق، حيث تحرك سعر الذهب بين جنيهين صعودا وهبوطا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت لارقام قياسية بداية السنة الجارية.

وسجل سعر الدواجن اليوم الأحد 27-8-2023، تحرك طفيف حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بنحو جنيهين مقارنة بأسعار الدواجن أمس.

 وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 57 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 55 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أمس.

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الأحد 27-8-2023، ارتفعت بنحو جنيهان تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 57 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65 و67 جنيها.

 

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أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس  2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم
 

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيها  للكيلو

  سعر الدواجن الساسو وصل إلى  95 جنيها للكيلو.


واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.
 

سعر الدواجن اليوم 


وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 160 و165 جنيها للكيلو الواحد. 

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت أسعار البيض اليوم الأحد 20-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 111 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيها.


وسجل سعر البيض الأحمر إلى 113 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها.


واستقر سعر  البيض البلدي إلى 121 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 


وارتفع سعر الكتكوت الأبيض 18 جنيها

سعر الكتكوت الساسو 12 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 9 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 9 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم 


سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه  للطن.

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