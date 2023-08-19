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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

صدى البلد

تتراجع أسعار الدواجن يوما بعد يوم،  إذ شهدت أسعار الأعلاف خلال الفترات الماضية، تراجعًا كبيرًا، حيث سجلت منذ أسابيع 15500 جنيهًا للطن، واليوم تسجل 12500 ألف جنيه للطن، وقد تراجعت أسعار فول الصويا من 29500 جنيه للطن إلى 26000 جنيه للطن، وتراجعت أسعار العلف بادي من 23 ألف جنيه للطن إلى 21000 جنيه للطن.


وعلى الرغم من تراجع أسعار الأعلاف إلا أنه لم يؤثر بشكل مباشر علي أسعار الدواجن في الأسواق بسبب زيادة الإقبال عليها، كما أن هناك عدد كبير من الأفراجات كانت خلال الفترة الماضية مما جعل هناك توازن نسبي في الأسواق مع توفير الأعلاف. 


أسعار الدواجن اليوم 


سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  59 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، وارتفعت أسعار الدواجن الأمهات 57 جنيها للكيلو بدلا من 54 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها. 
بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 102 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيها. 


ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 112 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  116. 


ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 ل 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة
كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو. 


الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 


الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها. 


أسعار البط اليوم 


يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 56 جنيهًا. 
يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا. 


أسعار الكتاكيت اليوم 


وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير: 
• كتكوت أبيض: 7 : 8 جنيهًا. 
• كتكوت ساسو: 6-7 جنيهًا .


وفى هذا الصدد ، كشف الدكتور ثروت الزيني عن سبب انخفاض أسعار الدواجن، خلال الأيام منذ أسبوعين، يرجع إلي ارتفاع درجات الحرارة، والتي أثرت بالسلب على كافة عنابر الثروة الداجنة برغم إغلاقها بالكامل وتبريدها، إلا أن الموجه كانت شديدة للغاية حتى برز تأثرها على سوق الدواجن.


وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أنه بالفعل حدث هبوط في الأسعار ووصل سعر الكيلو داخل المزراع إلي 54 جنيهًا بعدما كان يسجل 65 جنيهًا. 


وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن ارتفاع الحرارة يؤثر على كفاءة التبريد وتقليل معامل التحويل وإرتفاع نسبة النافق بين الدواجن بالأخص دواجن التسمين وبالتالى زاد المعروض من الدواجن فى الأسواق

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