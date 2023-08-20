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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعائد خيالي.. كل ما تريد معرفته عن شهادة نماء الجديدة

صدى البلد

قدم بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار جديدة يصل إلى ١٩,٢٥ %، تحت مسمى نماء، ويصل العائد المجمع للشهادة إلى  134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.

شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع

- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .

- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.

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- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والاجانب بدون حد أقصي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر

سعر العائد على شهادة الادخار

- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اول شهر الاصدار ولا يتم صرف العائد وانما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتي نهاية اجلها مما يعمل علي زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

- نظراً لثبات واستقرار الموارد المالية لتلك الشهادات فإنه يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات في الحصول علي معدل عائد أعلي من الأوعية الأدخارية الأخري.

- يجوز لصاحب الشهادة الحصول علي (50%) من العائد المجمع لها بعد مضي (4) سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والاوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.

- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص اداء العمرة في السحب الذي يجرية البنك مرتين في العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.


شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

 

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

 

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

 

 

 

 

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