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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

صدى البلد

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي  39%.

طرح شهادات إدخار

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، موضحا أن مدة الشهادة تبلغ ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.

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وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الادني لشراء الشهاده بـ  50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.

ويمكن للعميل استرداد الشهاده بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7‎%‎ خلال العام الأول و 6‎%‎ خلال العام الثاني و5‎%‎؜ اذا تم الكسر خلال العام الثالث.

ويمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهاده يصل إلى 50‎%‎؜ من قيمه الشهادة.

ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة، كما طرح عدد من البنوك شهادات جديدة بفائدة مرتفعة بعائد يصرف سنويًا وشهريًا أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك ناصر.

 

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

 

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

 

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

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طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

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