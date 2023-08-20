عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، حيث هبطت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار الدواجن أمس.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 56 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 60 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أمس.

سعر الدواجن للمستهلك

وهبط سعر الدواجن اليوم الأحد 20-8-2023، بنحو 4 جنيهات تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 56 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 66 و68 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 68 جنيها للكيلو

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.



واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.



سعر الدواجن اليوم



وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض اليوم الأحد 20-8-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 108 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 112 جنيها.



وسجل سعر البيض الأحمر إلى 110 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.



وتراجع سعر البيض البلدي إلى 121 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيها

سعر الكتكوت الساسو 11 جنيها

سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 22.5 ألف جنيه للطن.



