شعبة الدواجن: انخفاضات في الأسعار تصل إلى 5 جنيهات للكيلو.. فيديو

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاض بأسعار الدواجن بالمزارع يصل إلى 5 جنيهات، مضيفاً أن سعر الدواجن في الأسبوع الماضي كان 64 جنيهاً لكيلو الدواجن، و اليوم يصل إلى 58 جنيهاً.

ارتفاع درجة الحرارة يأثر سلباً على إنتاجية البيض

وأضاف عبدالعزيز السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج "بيزنس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد2"، أن إنخفاض مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض في أسعار الدواجن، مؤكداً أن هناك انخفاضات في أسعار العلف، و الذرة ، وفول الصويا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية إلى، أنه من المتوقع انخفاض أسعار البيض بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى التحسن في حالة الطقس، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة يأثر سلباً على إنتاجية البيض.