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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انخفاض أسعار البيض والدواجن.. والغرف التجارية: كيلو الفراخ بـ 68 جنيها.. فيديو

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

تحدث الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الدواجن والبيض.

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بعد تراجع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

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البحوث الزراعية: نعمل على إيجاد نوع جديد من أعلاف الدواجن والمواشي

وقال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق".

 

وأضاف الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "سعر طبق البيض في المزرعة يصل إلى 104 جنيها ولا يجوز أن يتم بيعه بفارق يصل إلى 30 جنيها بالأسواق".

 

وشدد الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،على ضرورة اضطلاع الجهات الرقابية بمهامها خلال الفترة المقبلة، لإقرار انخفاض الأسعار الذي شهدته المزارع على أسواق التجزئة.


أسعار الدواجن تراجعت

وأشار الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "أسعار الأعلاف تراجعت الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى ضرورة انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق"، موضحا: "أسعار الدواجن تراجعت بقيمة 4 جنيهات للكيلو في المزرعة".

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