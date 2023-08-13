البحوث الزراعية: نعمل على إيجاد نوع جديد من أعلاف الدواجن والمواشي

أكد الدكتور أحمد محمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بمركز البحوث الزراعية، أن كل عمر في الدواجن له نوع معين من الأعلاف، وأيضا يتم ذلك على مستوى المواشي.

وقال أحمد العكازي، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مركز بحث ورقابة، مؤكدا أنه نعمل على الرقابة على أسواق الأعلاف، للتأكد من توافرها.

وجود نوع جديد.

وتابع مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بممركز البحوث الزراعية، أنه نعمل على تحليل كل ما يدخل على صناعة الأعلاف، مؤكدا أنه من خلال ذلك قد نعمل على إيجاد نوع جديد.



