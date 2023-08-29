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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة بعدما سجلت قفزة قوية الأيام الماضية، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 الآن بقوة في محلات الصاغة المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بعد يومين من إعلان الموافقة على انضمام مصر لتحالف بريكس.

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سعر الذهب الآن 

وتراجعت أسعار الذهب اليوم  مجددا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية، ليبدأ سعره من 1,903 جنيهات فقط بعدما سجل 2500 جنيه أو يزيد في شهر 4 الماضي.

خواتم من الذهب 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب الثلاثاء أكثر ما يبحث عنه الآلاف من الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، إذ يكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو  1,269 جنيها.

800 جنيه 

وتراجع سعر المعدن اليوم ، ليسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، هبوطا بنحو 800 جنيه ليبدأ اليوم من 17,760 جنيها بدلا من 18560 قبل أيام.

سعر الذهب مباشر في مصر 

ويعتبر سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,240 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء ، من عيار 18: 1,920 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,493 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 17,760  جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، ارتفاعا جديدا إذ وصل سعرها إلى 1920 دولارا بحلول الساعة 23:07 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

 يهتم الراغبون في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24 لشراء السبائك والمشغولات، في الشراء وليس البيع.

الذهب

ولحساب سعر المصنعية يقوم التاجر بإضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها، وتختلف أسعار مصنعية السبائك  فيبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

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