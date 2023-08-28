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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض 35 جنيها بدون مصنعية أو دمغة.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، والتي شهدت حركة انخفاض في الأيام الأخيرة لأسعار الذهب بجميع الاعيرة والمشغولات الذهبية.

ويستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الاثنين 28- 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، وذلك للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، ولمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي للشراء بها دون التعرض للزيادة الغير مبررة اثناء الشراء، والتي انخفض فيها سعر الذهب عيار 21 الي الاتي:-

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,220 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها..

 

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,220 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,235 شراء 2,255 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,537 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,326 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,903 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,480 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,269 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,905جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,760جنيه.
الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,537,143جنيه.
 

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

سعر ضريبة الذهب في مصر

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

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