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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسمياً الآن تحت 1900 جنيه.. الذهب يواصل التراجع وهذا سعر عيار 21

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر تراجعا جديدا، في موجة هبوط ملحوظة بدأت قبل أيام بعدما قفز المعدن نحو 2400 جنيه للجرام من عيار 21 الأشهر والاكثر انتشارا مع عيار 18 في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى أقل من 1900 جنيه رسمياً في محلات الصاغة المختلفة، إذ سجل اليوم محو كأقل سعر في السوق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة ، إذ يبحث الآلاف عن سعر جرام الذهب من عياري 21 و 18 لشراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة المختلفة.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتعتبر  اسعار الذهب اليوم في مصر أكثر ما يبحث عنه الراغبين في بيع أو شراء المعدن النفيس، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الآن.

و تراجع سعر العيار الأشهر في مصر بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية ، بداية من 2,195 جنيها بعد نحو 2400 جنيه قبل أيام قليلة شهدت المعدن فيها قفزة مفاجئة، ويكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو 1,254  جنيها.

الذهب الآن في مصر 

وعن سعر الأصفر اليوم فقد سحل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، تراجعا فبعد أن سجل نحو 18200 جنيه، هبط ليسجل اليوم بدءا من  17,560 بفارق نحو 640 جنيها، فيما سجل 22400 كأعلى سعر بدون مصنعية في إبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر 

أما سعر الذهب الآن ، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة ، 2,531 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,215 جنيهًا للشراء.
الذهب 

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,899 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,477 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,560 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت تراجعا جديدا إلى 1937 دولارا بحلول الساعة 03:37 بتوقيت جرينتش بعد بعد 1,945.76 دولارًا أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

 ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية خاصة  الراغبون في الشراء وليس البيع،  خاصة عيار 21 وعيار 24 لشراء السبائك والمشغولات.

الذهب 

سعر المصنعية يكون حسابه سهلا إذ يقوم التاجر بإضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

أما أسعار مصنعية السبائك فتنقسم الى قسمين، سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو يبدأ من 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

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