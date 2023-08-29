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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1200 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار  الذهب الانخفاض المتتالي علي مدار الساعات القليلة الماضية ليستقر سعر عيار 21 عند 2240 جنيها للجرام الأمر الذي يعد فرص للراغبين في الشراء.

انخفاض حاد في أسعار الذهب 


وتواجه أسعار  الذهب منذ بداية شهر اغسطس حالة تراجع حادة خاصة أن سعر الجرام 21 قد تخطي فى الشهر الماضي حوالي 2500 جنيها فيما سجل عيار 14 حوالي 1200 جنيه.

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800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

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ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 ، يواصل  تراجعه في سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات رغم ثبات سعر الدولار في البنوك بالتزامن مع عدم تحرك سعر الاوقية خلال اولي ايام تعاملات بورصة المعادن الدولية .


وتشهد أسعار الذهب هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلي بالتزامن مع زيادة المعروض.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,560
عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,347
عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,240
عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,920
عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,493
عيار 12 بيع 1200 شراء 1240
الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616
الجنيه الذهب بيع 17,760 شراء 17,920
الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,560,000

أهمية أسعار الذهب


وتعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

وتحظي أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع رغم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب المعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.1 %  إلى 1915.99 دولار للأونصة مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 % إلى 1943.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 % إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 % إلى 1230.74 دولار.

ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لمزيد من الدلائل على توقعات أسعار الفائدة حيث تراجع الدولار أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. 

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انخفاض 35 جنيها بدون مصنعية أو دمغة.. أسعار الذهب الآن في مصر

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أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21


وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.
 

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