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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار المعدن الأصفر، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، وذلك بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2225 جنيها؛ عقب تراجعه بحوالي 30 جنيها في مستهل تعاملات اليوم.

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تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين 

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 قيمة 2566 جنيهًا.
بلغت قيمة الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2245 جنيهاً.
وصل جرام الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1924 جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر قيمة 17.960 جنيهاً.

وفي تصريحات تليفزيون سابقة، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، عن آخر تطورات السوق المحلي للذهب، لافتا إلى أن كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا. 
إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، تابع أن المصريين هذا العام اشتروا 33.5 طن من الذهب في النصف الأول من العام، وهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق.

وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، أنه لا أحد قادر على توقع ما يحدث في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء هناك احتماليات عديدة في الفترة المقبلة، ومتغيرات عديدة هي التي قد تؤدي لأمور عديدة.

وأشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إلى أن العرض والطلب في سوق الذهب هو العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب في مصر، لافتا إلى أن شعبة الذهب قامت بعمل اجتماع موسع يوم الأحد الماضي مع البنك المركزي، ومع ممثلي البنوك الوطنية، وطالب خلال هذا الاجتماع بضرورة الوصول لرقم تصديري  يساهم بنسبة من 4 لـ 5% من الـ 100 مليار دولار التي يطمح الرئيس السيسي للوصول إليهم من خلال التصدير. 
فيما كانت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين، كما يالي:
سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,577 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,255 جنيهًا للشراء.
سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,933 جنيهًا.
سعر الجرام عيار 14
سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,503 جنيهًات.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,880 جنيها.

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