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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليوم انخفاضا ملحوظا بمقارنة بنشرة الأسعار المعلنة أمس. 

 

وسجل ذهب عيار 24، خلال تعاملات اليوم انخفاض بقيمة 16 جنيهًا، بالمقارنة بسعره أمس الأحد، ليباع الآن بـ 2577 جنيها، ويصل إلى 2554 جنيهًا في حالة الشراء للجرام الواحد.

 

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار21 بالمصنعية، هبوطا جديدا، اليوم الإثنين، بقيمة 14 جنيهًا في المحلات، بالمقارنة بسعر عيار 21 أمس، ليصل الآن إلى 2255 جنيها للبيع، مقابل 2235 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر بيعًا وشرًاء في محلات الصاغة المصرية.

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سعر الذهب عالميا بالدولار

شهد سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات بورصات الذهب العالمية اليوم، حالة من الاستقرار والهدوء في بيع أونصة الذهب لتصل إلى 1916 دولارًا، وتصل إلى 1915 دولارًا في حالة الشراء.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

 

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الاثنين، نحو 2571 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2601 جنيه.

 

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2276 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 1951 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 18208 جنيهات.

 

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية. 

أخبار أسعار الذهب في مصر أخبار إنخفاض أسعار الذهب

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