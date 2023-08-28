جهود مكثفة من الأحزاب لدعم الرئيس السيسى للترشح لولاية جديدة..جولات خارجية لمصر أكتوبر ..والأحرار يجهز شباب الحملة الانتخابية

تبدأ غدا من الإمارات.. رئيس مصر أكتوبر: جولات خارجية لدعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

قيادات «المصريين الأحرار» عن حملة دعم الرئيس السيسي:

الحزب فتح أبوابه لانضمام مؤيدي ترشحه لفترة رئاسية جديدة

السيسي هو الأجدر لاستكمال قيادة مصر

نحن من أول الأحزاب الداعمة للسيسي في الانتخابات الرئاسية

حزب المؤتمر يعلن عن تشكيل لجنة حزبية لدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

بدأت الأحزاب خلال الساعات القليلة الماضية تكثيف جهودها لدعم الرئيس السيسى للترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

فى البداية كشفت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر عن تحركات حزب مصر أكتوبر لدعم الرئيس السيسى للترشح لولاية رئاسية جديدة.

وأكدت مديح ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا سنقوم بجولات لدعم ترشح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة خارج مصر ، من خلال زيارات للدول العربية وأوروبا وأمريكا ، مشيرا إلى أن حزب مصر أكتوبر أطلق حملة “هنكمل المشوار” لدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أننا سنبدأ جولاتنا الخارجية لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة غدا الأثنين بزيارة تبدأ لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن حزب مصر أكتوبر قرر دعم الرئيس السيسى للترشح لولاية رئاسية جديدة ، بهدف إستكمال الإنجازات وتحقيق طموحات الشعب المصرى والتى بدأها بعد ثورة 30 يونيو.

وكان قد أعلن حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال الشهور المقبلة، حيث يأتى ذلك انطلاقا من منجزه الوطنى الملموس بدءا من استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له اصطفافه خلف القيادة السياسية، تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 10 سنوات وما تزال، وهو الأداء الذى نجد من الضروري لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسي تلك التجربة الطموح، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز.

ودعا حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة النهوض الوطنية الشاملة، وتعزيز حالة السلم والاستقرار، وإنجاز رؤيته الوطنية التى أعادت مصر لموقعها الإقليمى المتقدم، وحجزت لها مكانا في مصاف القوى الناهضة والدول الفاعلة في محيطها والعالم.

وتابع: أن من الضروري في ذلك المقام أن نستذكر كيف كانت مصر قبل عشر سنوات، والمخاطر الوجودية التي أحاطت بها من كل جانب، وهددتها من الداخل والخارج تحت حكم الإخوان، ثم طوال سنوات من المواجهات الدامية مع إرهاب أسود لم يتوقف عن محاولات تقويض الوطن وأمنه القومى وسلامة المصريين، ولم يكن ميسورا أن نعبر تلك التحديات الجسام إلا بمعاونة المؤسسات الوطنية وفي قلبها القوات المسلحة، وعلى رأسها الرئيس السيسي، الذى استجاب لصوت الشعب وإرادته في التخلص من غطرسة الجماعة الإرهابية، ثم تصدى لإرهابها، وأعاد بناء الجبهة الوطنية وتحصين مناعة الدولة ومؤسساتها، واستعاد الأمن والاستقرار ثم أطلق أوسع موجة للبناء والتنمية.

ورأى الحزب أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، يستحق أن نستكمل المسيرة التى ساعدت مصر والمصريين على سباق الزمن وإحراز النجاحات بوتيرة من العمل والإنجاز لم نعرفها من قبل، وذلك أبرز ما يدفعنا إلى دعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى إعلان تأييدنا الكامل لسيادته والاصطفاف خلفه الآن، وفي الانتخابات وبعدها، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نهضة تنموية شاملة في عموم البلاد.

وأضاف:لقد شهدنا خلال حكم الرئيس السيسي طفرة ضخمة في كل المجالات، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وعاشت المرأة المصرية عهدها الذهبي بمزيد من التمكين والوصول إلى حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كانت ممنوعة عليها، كما حصل الشباب على فرص عريضة للتدريب والتأهيل وصقل المهارات والوصول إلى الوظائف والمناصب التنفيذية، لتتكامل عناصر القوة البشرية المصرية مستفيدة من كل الفئات وداعمة للجميع على قدم المساواة.

واستطرد:بالنظر إلى أوضاع مصر قبل الرئيس السيسي وبعدها، تبدو الصورة واضحة في اختلافها وآثارها، ومعدلات العمل والإنجاز غير مسبوقة، والطموحات وخطط المستقبل كبيرة ولا حدود لها. ولأننا نتطلع إلى تفعيل طاقتنا الكاملة من أجل تحقيق الأحلام التى تليق بمصر والمصريين، نرى لزاما علينا أن ندعو الرئيس إلى الترشح، وأن نعلن بكل الفخر والتقدير تأييدنا الكامل له في هذا الاستحقاق.

وتابع:لقد كان الأمر محل بحث ضمن مؤسسات حزب مصر أكتوبر، ويطيب لنا بكل الفخر وبعد تجربة نقاش ديمقراطي ناضجة أن نعلن أن قرار الحزب قد انتهى بإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة العليا، إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مع تسخير كل إمكانيات الحزب والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، مؤكدين أننا نتلمس في ذلك ما لمسناه من إرادة شعبية ترقى إلى الإجماع بين قواعدنا ودوائر الحزب على امتداد مصر.

واختتم الحزب بيانه قائلا:وإننا إذ نعلن ذلك بفخر واعتزاز، نتمنى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوفيق، ولمصر دوام التقدم والازدهار مع قيادتها الحكيمة.

أعلن حزب المصريين الأحرار عن حملته الحزبية الشعبية لدعم الرئيس السيسي؛ باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة جديدة، وحول هذا الصدد؛ تحدث عجج من المسؤولين في حزب المصريين الأحرار، لـ"صدى البلد"؛ لتوضيح تفاصيل الحملة الحزبية الشعبية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرز أهدافها، خاصة بعد تأكيد الحزب إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فى البداية، قال الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إنه باعتبار حزب المصريين الأحرار أول حزب سياسي يعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رسميا له؛ اتخذ الحزب خطوات جادة منذ إعلانه فى 3 يوليو، وعلَّق لافتات صريحة تفيد بأن السيسي هو المرشح الرسمي للحزب.

وأكد أن ذلك يأتي من قناعات كل أعضاء الحزب، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لتولي رئاسة مصر؛ لما ظهر منه من نجاحات تتوافق مع الخطوط العريضة للبرنامج العام والمبادئ والأهداف الخاصة بحزب المصريين الأحرار.

وأضاف “ناجي” لـ"صدى البلد"، أن خطة حزب المصريين الأحرار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة تتجه فى أكثر من مسار، أولها فتح الباب لانضمام كل المحبين وكل الداعمين والمؤيدين للرئيس السيسي من كافة ربوع مصر.

ونوه بأن الحزب يرحب بيهم جميعا وبناء على ذلك تقدم عدد كبير من الشباب للانضمام للحملة الحزب لدعم الرئيس السيسي شعبيا، بالإضافة الى أن يقوم الآن بإعداد وتأهيل الشباب والمنضمين حديثا له للتعامل المباشر مع الشارع لتوعية المواطنين وفكرة أهمية المشاركة وتوضيح الصورة المصرية الحقيقية بعيدا عن تزييف الجماعات الإرهابية التي تتجه من خلال منصاتها الخبيثة لتشويه صورة مصر والقيادة السياسية.

وأكد رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يقوم بإعداد الشباب بشكل قوي لمتابعة العملية الانتخابية للوقوف على كل معطيات الحالة والتواصل المباشر من خلال شباب الحزب الموجودين داخل كل اللجان مع غرفه العمليات المركزية او الفرعية.

وقال إن أمانات المرأة لحزب المصريين الأحرار، وكل هيئات التنظيمية للحزب، تعمل بشكل دقيق وسريع، لافتا إلى أن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، يتابع بشكل شخصي كل كبيرة وصغيرة لاستكمال الهيكل العام للحملة الانتخابية الخاصة بدعم وتأييد الرئيس السيسي لتولية فترة رئاسية جديدة.

ومن جهته، قال محمد مخاليف، أمين شباب الجمهورية بحزب المصريين الأحرار، إن “المصريين الأحرار” هو أول الأحزاب التي أعلنت دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونسعى بشدة لتوليه فترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة.

تجهيز شباب الحملة الانتخابية

وقال “مخاليف” لـ"صدى البلد"، إن حزب المصريين الأحرار يقوم الان بتكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية فى ربوع المحافظات سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا، على متابعة الانتخابات الرئاسية، والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية، ونظيرها فرعيّا، وتدريب الشباب للحديث مع المناديب لرصد العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأضاف أمين شباب الجمهورية حزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار يقوم أيضا بتجهيز الشباب لمخاطبة الجمهور سواء الصغير أو الكبير منهم، وبالأخص المرأة المصرية الأصيلة وعمل نوع من أنواع تنشيط الذاكرة لهم وتوعيتهم بالإنجازات التي أحدثها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد إلى الآن، فضلا عن توعيتهم بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تسعى لتدمير مصر وبفضل الرئيس السيسي استطعنا استعادة الوطن مرة أخرى.

وأشار “محمد مخاليف” إلى أن أهل الشر منذ عام 2013 إلى الآن وهم يسعون إلى تفرقة المجتمع، قائلا: "عاوزين يقسموا مصر، سيناء في مكان، والوادي الجديد فى مكان، هدفهم تفتيت النسيج المصري، ونحن هدفنا توعية المجتمع بخطورة أهل الشر".

وتابع حديثه قائلا:" جميعنا بنحب الرئيس السيسي ولدينا بعض التعليقات على أداء الوزارات ولكن لدينا وعي كامل بأهمية ما يحدثه الرئيس السيسي من إنجازات على ارض الواقع فى مصر ونحن مستمرون مع الرئيس السيسي منذ البداية وحتى يتولى فترة رئاسية جديدة ".

فيما أكدت الدكتورة إيناس صبحي، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب كان من أول الأحزاب التي أعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتة الى أن الحزب الآن يستقبل العديد من طلبات الانضمام اليه من اجل دعم الرئيس السيسي فى انتخابات رئاسية مقبلة .

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة

وقالت “صبحى” لـ"صدى البلد"، إن حزب المصريين الأحرار يرحب بكل المحبين والمشاركين فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، لافتة الى أن الحزب يقوم بجهود كبيرة من اجل توعية المجتمع ورصد الشائعات ودحرها.

وأكدت أن المرأة المصرية الاصيلة لا خوف عليها فهي قادرة على توعية من حولها والتمييز بين الأكذوبة والمعلومة الصحيحة، مضيفة: "نثق في وعي المرأة المصرية، فهي قادرة على التمييز بين الغث و السمين".



وفي السياق ذاته، وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب او المُنضمين للحملة حديثًا علي متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرتها فرعيّا.

كما يُتابع عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب السيد عبدالفتاح السيسي، والرد علي كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة، وشدد رئيس الحزب علي أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أو النيل من رموزها بأي صورة.

أيضا كلف رئيس حزب المصريين الأحرار وحدة البحث ومركز الدراسات العمل على متابعة و تفنيد ودحض كل الادعاءات التي يزعمها مرشحين محتملين او جهات مدفوعة بغرض التشكيك في مرشحنا الرئاسي أو محاولة تفتيت وحدة الشعب المصري.

وفي سياق مٌتصل تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري مركزيا وفرعيّا لتنفيذ آليات خطاب التوعية العامة علي الأرض ومن خلال كافة المنصات المتاحة سواء باللقاءات وجاهيّا أو إفتراضيّا، بالإضافة للعمل عقد لقاءات مكثفة.

ويأتي ذلك في ضوء خطوات حملة حزب المصريين الأحرار التي بدأت 3 يوليو الماضي لدعم وتأييد واعتبار “عبد الفتاح السيسي”، مرشح الحزب الرئاسي وذلك بعد إجماع الحزب في 30 يونيو ، وإيمانّا بجهوده واتساقًا لرؤية الحزب مع مسارات جهوده علي كافة الأصعدة دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ومضامين مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق تماما مع برنامج الحزب العام الذي وضع منذ تأسيسه، مُشددًا علي أن الحزب لن يدخر جهدا في دعم مرشحه الرئاسي بكل السُبل علي الصعيد الداخلي والدولي من خلال مُمثلي المصريين بالخارج.

وأعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، عن تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة لدعم ترشح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة .

وقال الحزب في بيان رسمي له ،إن اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الربان عمر المختار صميدة، وعضوية نواب رئيس الحزب ، الدكتور مجدى مرشد ، اللواء طارق رسلان ، الدكتور السعيد غنيم، اللواء رضا فرحات ،المستشار أحمد حلمى الشريف، ، أحمد عمران، الشيخ على فريج ، سليمان العبادي ، النائب / أحمد مقلد ، احمد خالد ، محمد رمضان ، عبد العزيز محمود.

وأضاف الحزب في بيانه أن اللجنة هدفها العمل على تنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقد أصدر حزب المؤتمر ،بيان أكد فيه حزب المؤتمر أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية ،وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.

وثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة و الشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب "قرر دعم ترشيح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة" .